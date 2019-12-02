В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее.

В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного остыл, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.

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Лучший результат на ноябрьском рынке новых легковых авто продемонстрировала марка Renault, 1751 автомобилю которой были выданы регистрационные номера, что вдвое больше, чем год назад. На втором месте, как и в ноябре прошлого года, Toyota, только на этот раз спрос на автомобили этой японской марки вырос на 66% до 1254 шт. Третью строчку рейтинга уверенно заняла KIA, которая годом ранее находилась на четвертой позиции. За месяц 753 новых KIA пополнили украинский автопарк, это на 21% больше, чем в ноябре 2018 года.

С пятидесятипроцентным ростом с седьмой на четвертую строчку ноябрьского рейтинга поднялся Volkswagen – 581 шт. Несмотря на 8-процентное падение регистраций, замыкает пятерку лидеров месяца, как и в прошлом году, Skoda – 527 шт. Также в ТОП-10 ноября попали: Hyundai – 440 шт. (+ 0,5%); Nissan – 361 шт. (-47%); Peugeot – 258 шт. (+40%); Mitsubishi – 254 шт. (+24%); Suzuki – 250 шт. (+30%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Duster, автомобили этой модели в ноябре получили 688 регистрационных номеров. Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 79,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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