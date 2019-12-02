У листопаді українці придбали і зареєстрували 8565 нових легкових автомобілів, що на 17% більше, ніж роком раніше.

У той же час відносно жовтневого результату попит на нові авто в Україні трохи охолов, динаміка набула від’ємне значення – мінус 4%.

Читайте також: "Копійку" із 400-сильним двигуном продають за 25 тисяч доларів

Найкращий результат на листопадовому ринку нових легкових авто продемонструвала марка Renault, 1751 автомобілю якої були видані реєстраційні номери, що вдвічі більше, ніж рік тому. На другому місці, як і в листопаді минулого року, Toyota, тільки цього разу попит на автомобілі цієї японської марки виріс на 66% до 1254 шт. Третю сходинку рейтингу впевнено посіла KIA, роком раніше знаходилася на четвертій позиції. За місяць 753 нових KIA поповнили український автопарк, це на 21% більше, ніж у листопаді 2018 року.

З п’ятдесятивідсотковим зростанням з сьомої на четверту сходинку листопадового рейтингу піднявся Volkswagen – 581 шт. Незважаючи на 8-відсоткове падіння реєстрацій, замикає п’ятірку лідерів місяця, як і минулого року, Skoda – 527 шт. Також до ТОП-10 листопада потрапили: Hyundai – 440 шт. (+0,5%); Nissan – 361 шт. (-47%); Peugeot – 258 шт. (+40%); Mitsubishi – 254 шт. (+24%); Suzuki – 250 шт. (+30%).

Бестселером місяця став автомобіль Renault Duster, автомобілі цієї моделі в листопаді отримали 688 реєстраційних номерів. Всього з початку року українці придбали і поставили на облік 79,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте також: Видалення каталізатора: плюси і мінуси