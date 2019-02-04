Похоже в "Укравтодоре" не знают какие участки дорог имеют ямочность, а которые уничтожены дотла. До 6 февраля государственное агентство автомобильных дорог будет искать ямы на дорогах.

Для обеспечения безопасного проезда по дорогам государственного значения в Укравтодоре распорядились до 6 февраля Службам дорог в областях провести обследование международных и национальных дорог с целью выявления объемов зараженности – с разграничением на аварийную ямочность и сплошные разрушения, ликвидация которых будет проводиться локальными картами.

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С 8 февраля генеральными подрядчиками на объектах, где позволяют погодные условия, будут развернуты масштабные работы по ликвидации ямочности.

Для этого на наиболее проблемных участках на автомагистралях будут использовать холодные асфальтобетонные смеси. Ямочный ремонт горячим асфальтобетоном, будет начат весной при должной плюсовой температуре воздуха.

Также Укравтодор распорядился запустить в работу асфальтобетонные заводы, сформировать на каждой дороге ремонтные бригады и организовать их ежедневную работу.

На дорогах, где аварийная ямочность угрожает безопасности движения, будут установлены соответствующие предупреждающие знаки до завершения работ. Качество проведения всех ремонтов будет контролировать ГП «Дорожный контроль качества»