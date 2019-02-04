Схоже в "Укравтодорі" не знають які ділянки доріг мають ямковість, а які знищені вщент. До 6 лютого державне агентство автомобільних доріг буде шукати ями на дорогах.

Для забезпечення безпечного проїзду дорогами державного значення в Укравтодорі розпорядилися до 6 лютого Службам доріг в областях провести обстеження міжнародних та національних доріг з метою виявлення обсягів ураженості – з розмежуванням на аварійну ямковість та суцільні руйнування, ліквідація яких буде проводитися локальними картами.

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З 8 лютого генеральними підрядниками на об’єктах, де дозволяють погодні умови, буде розгорнуто масштабні роботи з ліквідації ямковості.

Для цього на найбільш проблемних ділянках на автомагістралях будуть використовувати холодні асфальтобетонні суміші. Ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном, буде розпочато навесні за належної плюсової температури повітря.

Також Укравтодор розпорядився запустити в роботу асфальтобетонні заводи, сформувати на кожній дорозі ремонтні бригади та організувати їх щоденну роботу.

На дорогах, де аварійна ямковість загрожує безпеці руху, буде встановлено відповідні попереджувальні знаки до завершення робіт. Якість провдення всіх ремонтів контролюватиме ДП “Дорожній контроль якості”.