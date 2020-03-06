Объявлены тендерные закупки на разработку проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-05 Киев – Одесса в пределах Одесской области.

"Это дорога международного значения и один из основных транспортных коридоров страны, который объединяет промышленные, административные и культурные центры Украины с морскими портами и обеспечивает транзитные автотранспортные перевозки", – сказано в официальном сообщении Укравтодора.

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Дорога М-05 Киев – Одесса является составной частью международного транспортного коридора европейского коридора Е95 Хельсинки – Киев – Одесса – Димитровград – Александруполис протяженностью 504,6 км и проходит через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.