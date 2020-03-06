Оголошено тендерні закупівлі на розробку проєктної документації по капітальному ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ – Одеса у межах Одеської області.

"Це дорога міжнародного значення та один з основних транспортних коридорів країни, що поєднує промислові, адміністративні, культурні центри України з морськими портами та забезпечує транзитні автотранспортні перевезення", – сказано в офіційному повідомленні Укравтодору.

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Дорога М-05 Київ – Одеса є складовою частиною міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е95 Гельсінкі – Київ – Одеса – Димитровград – Алексанруполіс протяжністю 504,6 км і проходить через Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області.