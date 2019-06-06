Государственное агентство автомобильных дорог Украины вынуждено расторгнуть договор с компанией Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd. (Китай) на капитальный ремонт трассы М-12 в Хмельницкой области из-за системного и существенного нарушения подрядчиком условий контракта.

Укравтодор разорвал контракт с компанией Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd (Китай) "Работы по повышению уровня безопасности движения (реконструкция и капитальный ремонт) в соответствии с рекомендациями EuroRAP на участке автомобильной дороги М-12 км 291+240 – км 322+052".

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Проект финансируется за кредитные средства Всемирного банка и реализуется на условиях FIDIC с привлечением независимого инженера-консультанта, который осуществляет управление и контроль за выполнением работ. Решение о расторжении контракта согласовано со Всемирным банком.

Контракт с компанией Xinjiang Communications Construction Group Co. Ltd. (Китай) на выполнение реконструкции и капитального ремонта на трассе М-12 был заключен 10.10.2017. Стоимость контракта 38,49 млн долларов США, срок выполнения работ – 540 дней. Ожидаемый срок выполнения работ – осень 2019 года.

На дату расторжения контракта подрядчик выполнил только отдельные виды работ, что составляет менее 1% от общего объема работ. При этом на дату расторжения договора подрядчик должен был выполнить 70% работ.