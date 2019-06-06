Державне агентство автомобільних доріг України змушене розірвати договір із компанією Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd. (Китай) на капітальний ремонт траси М-12 у Хмельницькій області через системне та істотне порушення підрядником умов контракту.

Укравтодор розірвав контракт із компанією Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd (Китай) “Роботи з підвищення рівня безпеки руху (реконструкція та капітальний ремонт) у відповідності до рекомендацій EuroRAP на ділянці автомобільної дороги М-12 км 291+240 – км 322+052”.

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Проект фінансується за кредитні кошти Світового банку та реалізується на умовах FIDIC із залученням незалежного інженера-консультанта, який здійснює управління та контроль за виконанням робіт. Рішення про розірвання контракту погоджено зі Світовим банком.

Контракт з компанією Xinjiang Communications Construction Group Co. Ltd. (Китай) на виконання реконструкції та капітального ремонту на трасі М-12 було укладено 10.10.2017. Вартість контракту 38,49 млн доларів США, термін виконання робіт - 540 днів. Очікуваний термін виконання робіт – осінь 2019 року.

На дату розірвання контракту підрядник виконав лише окремі види робіт, що становить менше 1% від загального обсягу робіт. При цьому на дату розірвання договору підрядник мав виконати 70% робіт.