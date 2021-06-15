С 2022 года "Укравтодор" обещает полностью отказаться от проектов текущего среднего ремонта дорог.

В начале 2022 года вступает в силу ГСТУ 8747. Согласно ему, уже со следующего года Службы автомобильных дорог во всех новых дорожных проектах откажутся от текущего среднего ремонта в пользу капитального ремонта.

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Таким образом, устанавливается 2 вида ремонтов:

капитальный ремонт;

текущий ремонт.

Обследование CoST Ukraine подтверждают актуальность отказа от текущего среднего ремонта. Весной координаторы CoST из разных областей провели обследование отремонтированных дорог государственного значения в ряде областей. В рамках него обнаружено немало повреждений на объектах, которые не так давно были сданы в эксплуатацию или ремонты на которых продолжаются, и к качеству которого есть вопросы. В частности, недостатки обнаружили в Закарпатской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях. Трещины, колейность, первые выбоины – эти дефекты задокументировали представители CoST на дорогах территориального, регионального и даже национального значения.

Службы автомобильных дорог в этих областях обязали подрядчиков ликвидировать за свой счет выявленные дефекты в пределах гарантийного обслуживания, а если участок еще не сдан в эксплуатацию – срочно исправить выявленные недостатки.

Подавляющее большинство объектов, где выявлены дефекты – обновлялись по старым проектам текущего среднего ремонта, где не предполагалось ни укрепления дорожного основания, ни усиления несущей способности дороги в целом.