З 2022 року Укравтодор обіцяє повністю відмовиться від проектів поточного середнього ремонту доріг.

На початку 2022 року набирає чинності ДСТУ 8747. Згідно з ним, вже з наступного року Служби автомобільних доріг у всіх нових дорожніх проектах відмовляться від поточного середнього ремонту на користь капітального ремонту.

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Таким чином, встановлюється лише 2 види ремонтів:

капітальний ремонт;

поточний ремонт.

Обстеження CoST Ukraine підтверджують нагальність відмови від поточного середнього ремонту. Навесні координатори CoST з різних областей провели обстеження відремонтованих доріг державного значення у низці областей. У рамках нього виявлено чимало пошкоджень на об’єктах, котрі не так давно були здані у експлуатацію, або ремонт на яких триває, та до якості якого є запитання. Зокрема, недоліки виявили у Закарпатській, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях. Тріщини, колійність, перші вибоїни — ці дефекти задокументували представники CoST на дорогах територіального, регіонального та, навіть, національного значення.

Служби автомобільних доріг у цих областях зобов’язали підрядників ліквідувати за свій кошт виявлені дефекти у межах гарантійного обслуговування, а якщо ділянка ще не здана у експлуатацію — терміново виправити виявлені недоліки.

Переважна більшість об’єктів, де виявлено дефекти — оновлювались за старими проектами поточного середнього ремонту, де не передбачалось ані укріплення дорожньої основи, ані посилення несної здатності дороги в цілому.