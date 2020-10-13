Укравтодор разрабатывает проектную документацию для реконструкции западного обхода города Львова на участке Рясное-Руське — Солонка протяженностью 15 км.

Визуализация новой дороги появилась на странице дорожников в сети. Как отмечается, участок дороги после реконструкции будет соответствовать параметрам I-Б категории.

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Реконструированный участок позволит разгрузить уличную сеть города Львова и обеспечить качественную транспортную связь со всеми магистральными дорогами вокруг.

В рамках реконструкции дороги предполагается:

устройство 6 транспортных развязок в разных уровнях;

устройство проездов для местного движения и возможности безопасного выезда на реконструированную дорогу;

строительство 2 путепроводов через железную дорогу;

шумозащитные экраны в пределах жилой застройки;

освещение всего участка дороги.

Напомним, 220 км дорог в 30-ти километровой Чернобыльской зоне отчуждения будут переданы на баланс Службы автомобильных дорог в Киевской области.