Укравтодор разрабатывает проектную документацию для реконструкции западного обхода города Львова на участке Рясное-Руське — Солонка протяженностью 15 км.
Визуализация новой дороги появилась на странице дорожников в сети. Как отмечается, участок дороги после реконструкции будет соответствовать параметрам I-Б категории.
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Реконструированный участок позволит разгрузить уличную сеть города Львова и обеспечить качественную транспортную связь со всеми магистральными дорогами вокруг.
В рамках реконструкции дороги предполагается:
- устройство 6 транспортных развязок в разных уровнях;
- устройство проездов для местного движения и возможности безопасного выезда на реконструированную дорогу;
- строительство 2 путепроводов через железную дорогу;
- шумозащитные экраны в пределах жилой застройки;
- освещение всего участка дороги.
Напомним, 220 км дорог в 30-ти километровой Чернобыльской зоне отчуждения будут переданы на баланс Службы автомобильных дорог в Киевской области.