Укравтодор розробляє проєктну документацію для реконструкції Західного обходу міста Львова на ділянці Рясне-Руське — Солонка протяжністю 15 км.

Візуалізація нової дороги з’явилась на сторінці дорожників у мережі. Як зазначається, ділянка дороги після реконструкції відповідатиме параметрам І-Б категорії.

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Реконструйована ділянка дозволить розвантажити вуличну мережу міста Львова та забезпечити якісний транспортний зв’язок з усіма магістральними дорогами навколо.

У рамках реконструкції дороги передбачається:

влаштування 6 транспортних розв’язок у різних рівнях;

влаштування проїздів для місцевого руху та можливості безпечного виїзду на реконструйовану дорогу;

будівництво 2 шляхопроводів через залізницю;

шумозахисні екрани в межах житлової забудови;

освітлення всієї ділянки дороги.

Нагадаємо, 220 км доріг у 30-ти кілометровій Чорнобильській зоні відчуження будуть передані на баланс Служби автомобільних доріг у Київській області.