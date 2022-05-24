На аукцион выставлен легендарный дорожный знак, который был создан на третий день войны – "Нах*й, снова нах*й, в россию нах*й".
Выставленный на аукцион дорожный знак – из Сумской области. На нем есть даже следы от пуль. Знак продадут 2 июня на благотворительном онлайн-аукционе в системе Prozorro.Продажі.
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Стартовая цена за лот 50 тысяч гривен или $1,5 тысяч. Новый владелец знака сможет установить его в пределах своего домохозяйства или в другом месте (кроме дорог общего пользования).
Денежные средства с продажи перечисляются на специальный счет Национального банка Украины на нужды ВСУ.
Напомним историю возникновения такого указателя. Как только российские войска начали широкомасштабное наступление, стало понятно, что навигация у них устарела. Укравтодор дал указание в областях демонтировать или уничтожать знаки с названиями населенных пунктов. Действовать нужно было быстро, и 26 февраля укравтодоровцы обратились за помощью ко всем украинцам, чтобы они делали демонтаж в своих населенных пунктах. А в противовес создали универсальный указатель для оккупантов, который в некоторых областях даже дорожники и коммунальщики установили.