На аукцион выставлен легендарный дорожный знак, который был создан на третий день войны – "Нах*й, снова нах*й, в россию нах*й".

Выставленный на аукцион дорожный знак – из Сумской области. На нем есть даже следы от пуль. Знак продадут 2 июня на благотворительном онлайн-аукционе в системе Prozorro. Продажі .

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Стартовая цена за лот 50 тысяч гривен или $1,5 тысяч. Новый владелец знака сможет установить его в пределах своего домохозяйства или в другом месте (кроме дорог общего пользования).

Денежные средства с продажи перечисляются на специальный счет Национального банка Украины на нужды ВСУ.