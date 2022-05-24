На аукціон виставлено легендарний дорожній знак, який був створений на третій день війни – "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й".

Виставлений на аукціон дорожній знак – із Сумської області. На ньому навіть є сліди від куль. Знак продадуть 2 червня на благодійному онлайн-аукціоні в системі Prozorro.Продажі.

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Стартова ціна за лот 50 тисяч гривень або $1,5 тисячі. Новий власник знаку зможе встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці (окрім доріг загального користування).

Кошти з продажу перераховуються на спеціальний рахунок Національного банку України на потреби ЗСУ.

Нагадаємо історію виникнення такого дороговказу. Щойно російські війська почали широкомасштабний наступ, стало зрозуміло, що навігація у них застаріла. Укравтодор дав вказівку в областях демонтовувати чи знищувати знаки із назвами населених пунктів. Діяти було потрібно швидко, і 26 лютого укравтодорівці звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили.