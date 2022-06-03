Легендарный дорожный знак "Нах*й, опять нах*й, в россию нах*й" продали на аукционе за 631 тысячу гривен.

Вчера состоялся первый благотворительный онлайн-аукцион Укравтодора на Prozorro.

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В течение часа зарегистрированные участники конкурировали за возможность стать владельцем уникального простреленного знака с нецензурными надписями.

Стартовая цена за знак была 50 000 грн, 29 участников изъявили желание поучаствовать в благотворительном аукционе, и в течение 3 раундов аукциона цена лота выросла до 631 000 гривен ($17,5 тысячи).