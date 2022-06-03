Легендарний дорожній знак "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й" продали на аукціоні за 631 тисячу грн.

Вчора відбувся перший благодійний онлайн-аукціон Укравтодору на Prozorro.Продажі.

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Впродовж години зареєстровані учасники конкурували за можливість стати власником унікального простріленого знаку з нецензурними написами.

Стартова ціна за знак була 50 000 грн, 29 учасників виявили бажання взяти участь у благодійному аукціоні, і впродовж 3 раундів аукціону ціна лота зросла до 631 000 грн ($ 17,5 тисяч).