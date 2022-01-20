Укравтодор утвердил план мероприятий по поддержке электромобильности. План подготовили британские консультанты во взаимодействии с Укравтодором и Командой поддержки реформ при Укравтодоре.

Документ указывает на ряд решений, которые будут способствовать внедрению электротранспорта в Украине, а также позволяет оценить их влияние на модель финансирования Укравтодора, в частности в разрезе поступлений в Дорожный фонд.

Читайте также: Укравтодор разрывает контракт с китайским подрядчиком

"Последние несколько лет спрос на современный электротранспорт в Украине постоянно растет. Так, например, в 2021 году приобретено и поставлено на учет на 19% больше электрокаров, чем в 2020 году. Однако в общей структуре их все еще мало: за прошлый год первую регистрацию получили 620,7 тыс. автомобилей, из них лишь 1,4 % — с электродвигателем. Среди сдерживающих факторов — отсутствие базовой инфраструктуры. Сейчас у нас малое количество зарядных станций, особенно, когда речь идет о межрегиональных путешествиях. Поэтому поддержка Укравтодора, который отвечает за развитие государственных дорог, здесь является ключевой", — рассказывает Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.

Также Александр Кубраков отметил, что с развитием электромобильности встает вопрос стабильности финансирования работ по содержанию, обновлению и строительству дорог. Ведь одним из ключевых источников наполнения дорожного фонда является взимание акциза с горючего. В случае с электромобилями, акциз уплачивается за регистрацию, однако в дальнейшем их владельцы не будут платить ни одного акциза с горючего.

"Разработанный План позволяет увидеть взаимосвязь развития электромобильности и стабильности финансирования Укравтодора. Предварительный вывод указывает на то, что хотя доля электромобилей в объемах продаж является ограниченной, общий эффект, обусловленный ростом уровня моторизации, будет компенсировать влияние роста доли электромобилей на финансовое обеспечение Укравтодора" — добавляет Министр инфраструктуры.