Укравтодор инициировал расторжение контракта с китайской компанией Sinohydro Corporation Limited которая строила дорогу на Житомирщине.

С ноября 2017 года на дороге М-06 работает китайская компания Sinohydro Corporation Limited. По контракту компания обязалась реконструировать 22 км дороги к июню 2020 года. Из-за нарушения условий контракта, низких темпов и качества работ Укравтодор инициировал расторжение контракта.

Читайте также: Украина пытается взять новые кредиты на ремонт дорог

Реконструкция проводится в рамках проекта Укравтодора, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – “Панъевропейские коридоры”/Европейские дороги Украины II”.

Расторжение происходит на основании общих условий контракта, в частности:

подрядчик не продлил срок действия обеспечения исполнения контракта;

подрядчик не соблюдает уведомлений о необходимости исправления результатов работ;

подрядчик без разумных объяснений не продолжает работы в соответствии с условиями контракта.

Среди конкретных примеров рабочего брака – разрушение цементобетонного покрытия на участке. По выводам компании технадзора "IRD ENGINEERING S.R.L.", разрушения возникли вследствие несоблюдения подрядчиком методологии проведения строительных работ. Технадзор выявил также другие нарушения, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия, возведения искусственных сооружений и тому подобное.

Также интересно: В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о штрафах за превышение скорости

Эти и другие случаи заставляют Укравтодор прекратить действие контракта.

"Обидно, что сотрудничество с Sinohydro дошло до точки невозврата. Со своей стороны мы старались делать все, чтобы дать шанс компании реабилитироваться и исправить ситуацию. Однако из-за подобного отношения теряет государство и граждане. Мы не можем позволить себе медлить или ожидать встречных шагов – дорога нужна Украине уже сейчас”, – комментирует Александр Кубраков, глава Укравтодора.

Напомним, что в соответствии с последней программой работ (от 25 мая 2020 года), по состоянию на начало октября процент выполнения строительных работ подрядчиком должен был бы составить около 80%. Зато фактическое исполнение – 49,17%. Из них большая часть содержит серьезные замечания относительно качества исполнения.