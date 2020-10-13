В парламенте зарегистрировали законопроект № 4194, которым предлагают отдавать половину от суммы штрафов за превышение скорости в городах местной казне.

Нардепы предлагают установить, что 50% поступлений от штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме в пределах соответствующего населенного пункта, будут направляться в доходы соответствующего местного бюджета.

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По словам авторов законопроекта, изменения будут стимулировать местные власти устанавливать системы автоматической фото-, видеофиксации ПДД.

«В населенных пунктах будет происходить снижение нарушений правил дорожного движения, повышение безопасности на дорогах, а поступления от уплаты административных штрафов дадут возможность местным властям расширять систему и улучшать инфраструктуру населенных пунктов», – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, что за первые два месяца работы автофиксации в Киеве и области автовладельцы заплатили 73 миллиона гривен штрафов. При этом аварийность в Киевской области выросла на 26%.