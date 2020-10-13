В парламенті зареєстрували законопроект № 4194, яким пропонують віддавати половину від суми штрафів за перевищення швидкості у містах місцевій казні.

Нардепи пропонують встановити, що 50% надходжень від штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах відповідного населеного пункту, спрямовуватимуться до доходів відповідного місцевого бюджету.

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За словами авторів законопроекту, зміни стимулюватимуть місцеву владу встановлювати системи автоматичної фото-, відеофіксації ПДР.

“У населених пунктах буде відбуватись зниження порушень правил дорожнього руху, зростання безпеки на дорогах, а надходження від сплати адміністративних штрафів дадуть можливість місцевій владі розширювати систему та покращувати інфраструктуру населених пунктів”, – йдеться у пояснювальній записці до документу.

Нагадаємо, що за перші два місяці роботи автофіксації у Києві та області автовласники заплатили 73 мільйони гривень штрафів. При цьому аварійність у Київській області зросла на 26%.