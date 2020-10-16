Укравтодор ініціював розірвання контракту з китайською компанією Sinohydro Corporation Limited яка будувала дорогу на Житомирщині.

З листопада 2017 року на дорозі М-06 працює китайська компанія Sinohydro Corporation Limited. За контрактом компанія зобов’язалася реконструювати 22 км дороги до червня 2020 року. Через порушення умов контракту, низькі темпи та якість робіт Укравтодор ініціював розірвання контракту.

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Реконструкція проводиться в рамках проекту Укравтодору, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) — «Пан’європейські коридори»/Європейські дороги України II».

Розірвання відбувається на підставі загальних умов контракту, зокрема:

підрядник не подовжив термін дії Забезпечення виконання контракту;

підрядник не дотримується повідомлень про необхідність виправлення результатів робіт;

підрядник без розумних пояснень не продовжує роботи у відповідності до умов контракту.

Серед конкретних прикладів робочого браку — руйнуванням цементобетонного покриття на ділянці. За висновками компанії технагляду «IRD ENGINEERING S.R.L.», руйнування виникли внаслідок недотримання підрядником методології проведення будівельних робіт. Технагляд виявив також інші порушення, які стосуються влаштування асфальтобетонного покриття, зведення штучних споруд тощо.

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Ці та інші випадки змушують Укравтодор припинити дію контракту.

«Прикро, що співпраця з Sinohydro дійшла до точки неповернення. Зі свого боку ми намагалися робити все, щоб дати шанс компанії реабілітуватися та виправити ситуацію. Однак через подібне ставлення втрачає держава та громадяни. Ми не можемо дозволити собі зволікати чи очікувати на зустрічні кроки — дорога потрібна Україні вже зараз» — коментує Олександр Кубраков, голова Укравтодору.

Нагадаємо, що у відповідності до останньої програми робіт (від 25 травня 2020 року), станом на початок жовтня відсоток виконання будівельних робіт підрядником мав би скласти близько 80%. Натомість фактичне виконання – 49,17%. З них велика частина містить серйозні зауваження щодо якості виконання.