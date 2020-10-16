Уряд України намагається залучити додаткові грошові кредити для відновлення власної дорожньої інфраструктури.

Україна веде переговори про залучення додаткового фінансування під інфраструктурні проекти з міжнародними фінансовими організаціями та сусідніми державами. Про це в інтерв’ю інтернет-виданню MINTRANS заявив заступник Міністра фінансів України Олександр Кава.

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«Польща, Угорщина – щодо проектів розбудови дорожньої інфраструктури в прикордонних областях. Також Туреччина зацікавлена в наданні кредитів на дорожні проекти, зокрема на півдні України. Наприклад, модернізація дороги М‐14 на маршруті Одеса – Миколаїв – Херсон до категорії 1б із двома смугами руху в кожному напрямку», - повідомив Олександр Кава.

Нагадаємо, цього року в межах проекту за рахунок кредиту Світового банку завершується реконструкція останніх ділянок на дорозі М‐03 перед Полтавою, що дозволить отримати швидкісне шосе з 4 смугами руху по всьому маршруту від Борисполя до Полтави.

Активні дорожні роботи проводяться на ділянці автодороги М-03 від Полтави до м. Валки, що за 30 км від Харкова. Фінансування цих робіт здійснюється також за кошти кредиту Світового банку. У планах на наступний рік – розпочати роботи з розширення до 4 смуг дороги М‐03 від Валок до Харкова. Таким чином від Києва до Харкова планується отримати швидкісне шосе із 2 смугами руху в кожен бік. Наступного року також планується завершити будівництво швидкісного шосе Н-31 Решетилівка – Дніпро, яке на Полтавщині відгалужується від швидкісного шосе М-03.

«Таким чином, м. Дніпро, що довгий час був позбавлений нормального сполучення із столицею, нарешті отримає сучасну швидкісну дорогу, а час поїздки до Києва на автомобілі без порушення швидкісного режиму становитиме близько 4,5 години», - підкреслив Олександр Кава.

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Також за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку загальним розміром 900 млн євро розпочнеться масштабний капітальний ремонт дороги М‐05 Київ – Одеса в Черкаській, Миколаївській та Одеській областях. За результатами реалізації проекту очікується, що 314 км одеської траси будуть доведені до категорії автомагістраль із дозволеною максимальною швидкістю 130 км/год. «У межах цієї суми планується побудувати північний об’їзд м. Львів. Це буде також автомагістраль протяжністю 23 км, яка дозволить вивести за межі Львова транзитний трафік, що прямує із регіонів України до кордону з Польщею», - зауважив Олександр Кава.

Ще одним масштабним проектом має стати розширення до 4 смуг руху автомобільної дороги М‐06 Київ – Чоп від Рівного до Львова з об’їздом населених пунктів.

«Це дозволить забезпечити швидкісним сполученням Львів із столицею та скоротити час поїздки більше ніж на 1 годину. У перспективі від Львова швидкісне шосе буде продовжено до кордону із Польщею та з’єднається з польським автобаном А4», - підкреслив Олександр Кава.

Крім цього, планується запустити проект із будівництва нової дороги автомагістралі Львів – Мукачево через Карпатський хребет і з’єднати її з угорським автобаном М3 та словацьким D1.

«У такий спосіб українська дорожня мережа інтегрується з мережею швидкісних доріг країн Європейського Союзу, що дасть можливість нашим громадянам швидко та зручно подорожувати, а бізнесу – розвивати логістичні ланцюжки із країнами ЄС», - повідомив заступник Міністра фінансів

За словами Олександра Кави, потрібно завершити реконструкцію до 4 смуг 70 км дороги М‐07 від Ковеля до пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею.

«Ця ділянка вже зараз суттєво перевантажена та має високу інтенсивність руху. У перспективі ще треба довести до категорії швидкісне шосе автошлях Н‐22 на ділянці Луцьк – Рівне. Тоді ми отримаємо 4‐полосну швидкісну дорогу від столицями України та Польщі, оскільки польська сторона зараз активно проводить роботи із підвищення автодоріг S12 та S17 до категорії швидкісне шосе (Droga Ekspresowa), які є частиною Трансєвропейського коридору Е373 Київ - Варшрава», - підкреслив заступник Міністра фінансів.

Уряд продовжує роботу над коридором GО Highway. «Упродовж минулих років ділянки були відремонтовані у старій геометрії, тепер планується поетапне розширення наявної дороги до 4 смуг руху на маршруті Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань, а вже звідти – дорогою М‐05 до морських портів Чорного моря», - повідомив заступник Міністра фінансів Олександр Кава.