Правительство Украины пытается привлечь дополнительные денежные кредиты для восстановления собственной дорожной инфраструктуры.

Украина ведет переговоры о привлечении дополнительного финансирования под инфраструктурные проекты с международными финансовыми организациями и соседними государствами. Об этом в интервью интернет-изданию MINTRANS заявил заместитель министра финансов Украины Александр Кава.

Читайте также: В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о штрафах за превышение скорости

"Польша, Венгрия – относительно проектов развития дорожной инфраструктуры в приграничных областях. Также Турция заинтересована в предоставлении кредитов на дорожные проекты, в частности на юге Украины. Например, модернизация дороги М‐14 на маршруте Одесса – Николаев – Херсон до категории 1б с двумя полосами движения в каждом направлении”, – сообщил Александр Кава.

Напомним, в этом году в рамках проекта за счет кредита Всемирного банка завершается реконструкция последних участков на дороге М‐03 перед Полтавой, что позволит получить скоростное шоссе с 4 полосами движения по всему маршруту от Борисполя до Полтавы.

Активные дорожные работы проводятся на участке автодороги М-03 от Полтавы до г. Валки, что в 30 км от Харькова. Финансирование этих работ осуществляется также за средства кредита Всемирного банка. В планах на следующий год – начать работы по расширению до 4 полос дороги М‐03 от Валок до Харькова. Таким образом от Киева до Харькова планируется получить скоростное шоссе с 2 полосами движения в каждую сторону. В следующем году также планируется завершить строительство скоростного шоссе Н-31 Решетиловка – Днепр, которое на Полтавщине ответвляется от скоростного шоссе М-03.

“Таким образом, г. Днепр, который долгое время был лишен нормального сообщения со столицей, наконец, получит современную скоростную дорогу, а время поездки до Киева на автомобиле без нарушения скоростного режима составит около 4,5 часов”, – подчеркнул Александр Кава.

Читайте также: Укравтодор планирует ремонтировать дороги в Чернобыльской зоне отчуждения

Также за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка общим размером 900 млн евро начнется масштабный капитальный ремонт дороги М‐05 Киев – Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях. По результатам реализации проекта ожидается, что 314 км одесской трассы будут доведены до категории автомагистраль с разрешенной максимальной скоростью 130 км/час. "В пределах этой суммы планируется построить Северный объезд г. Львов. Это будет также автомагистраль протяженностью 23 км, которая позволит вывести за пределы Львова транзитный трафик, направляющийся из регионов Украины к границе с Польшей”, – отметил Александр Кава.

Еще одним масштабным проектом должно стать расширение до 4 полос движения автомобильной дороги М‐06 Киев – Чоп от Ровно до Львова с объездом населенных пунктов.

“Это позволит обеспечить скоростным сообщением Львов со столицей и сократить время поездки более чем на 1 час. В перспективе от Львова скоростное шоссе будет продлено до границы с Польшей и соединится с польским автобаном А4", – подчеркнул Александр Кава.

Кроме этого, планируется запустить проект по строительству новой дороги автомагистрали Львов – Мукачево через Карпатский хребет и соединить ее с венгерским автобаном М3 и словацким D1.

“Таким образом украинская дорожная сеть интегрируется с сетью скоростных дорог стран Европейского Союза, что даст возможность нашим гражданам быстро и удобно путешествовать, а бизнесу – развивать логистические цепочки со странами ЕС”, – сообщил заместитель министра финансов

По словам Александра Кавы, нужно завершить реконструкцию до 4 полос 70 км дороги М‐07 от Ковеля до пункта пропуска Ягодин на границе с Польшей.

"Этот участок уже сейчас существенно перегружен и имеет высокую интенсивность движения. В перспективе еще надо довести до категории скоростное шоссе автодорог Н‐22 на участке Луцк – Ровно. Тогда мы получим 4‐полосную скоростную дорогу между столицами Украины и Польши, поскольку польская сторона сейчас активно проводит работы по повышению автодорог S12 и S17 до категории скоростное шоссе (Droga Ekspresowa), которые является частью Трансъевропейского коридора Е373 Киев – Варшрава”, – подчеркнул заместитель Министра финансов.

Правительство продолжает работу над коридором GО Highway. "В течение прошлых лет участки были отремонтированы в старой геометрии, теперь планируется поэтапное расширение имеющейся дороги до 4 полос движения на маршруте Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Умань, а уже оттуда – дорогой М‐05 к морским портам Черного моря”, – сообщил заместитель министра финансов Александр Кава.