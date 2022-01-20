Укравтодор затвердив план заходів з підтримки електромобільності. План підготували британські консультанти у взаємодії з Укравтодором та Командою підтримки реформ при Укравтодорі.

Документ вказує на низку рішень, які сприятимуть впровадженню електротранспорту в Україні, а також дозволяє оцінити їх вплив на модель фінансування Укравтодору, зокрема у розрізі надходжень до Дорожнього фонду.

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"Останні кілька років попит на сучасний електротранспорт в Україні постійно зростає. Так, наприклад, у 2021 році придбано та поставлено на облік на 19 % більше електрокарів ніж у 2020 році. Однак у загальній структурі їх все ще мало: за минулий рік першу реєстрацію отримали 620,7 тис. автомобілів, з них лише 1,4 % — з електродвигуном. Серед стримувальних факторів — відсутність базової інфраструктури. Наразі у нас мала кількість зарядних станцій, особливо, коли йдеться про міжрегіональні подорожі. Тому власне підтримка Укравтодору, який відповідає за розвиток державних доріг, тут є ключовою" — розповідає Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Також Олександр Кубраков наголосив на тому, що з розвитком електромобільності, постає питання стабільності фінансування робіт з утримання, оновлення та будівництва доріг. Адже одним із ключових джерел наповнення Дорожнього фонду є справляння акцизу з пального. У випадку з електромобілями, акциз сплачується за реєстрацію, однак надалі їх власники не сплачуватимуть жодного акцизу з пального.

"Розроблений План дозволяє побачити взаємозв’язок розвитку електромобільності та стабільності фінансування Укравтодору. Попередній висновок вказує на те, що хоча частка електромобілів у обсягах продажів є обмеженою, загальний ефект, зумовлений зростанням рівня моторизації, компенсуватиме вплив зростання частки електромобілів на фінансове забезпечення Укравтодору" — додає Міністр інфраструктури.