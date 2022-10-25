На автомобильных дорогах госзначения продолжаются работы по установке дорожных знаков, предупреждающих водителей о возможной зимней скользкости.

Укравтодоровцы устанавливают дорожные знаки 1.13 «Скользкая дорога», 7.13 «Влажное покрытие», 7.12 «Ожеледица». Одновременно работают несколько бригад подрядных организаций на международных, региональных и территориальных автомобильных дорогах.

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Также в организации рекомендуют позаботиться о заблаговременной подготовке транспортного средства к эксплуатации в холодное время года.

«Прежде всего, осмотрите зимний комплект шин и будьте готовы их «одеть», когда среднесуточная температура воздуха будет достигать +7 градусов по Цельсию. Шипованные шины лучше подойдут для передвижения за пределами города, потому что гарантируют отличное сцепление даже со льдом, а нешипованные – лучшие на мокром асфальтовом покрытии», – пишут на сайте Укравтодора.