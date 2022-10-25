На автомобільних дорогах держзначення тривають роботи з встановлення дорожніх знаків, що попереджатимуть водіїв про можливу зимову слизькість.

Укравтодорівці встановлюють дорожні знаки 1.13 «Слизька дорога», 7.13 «Вологе покриття», 7.12 «Ожеледиця». Одночасно працює кілька бригад підрядних організацій на міжнародних, регіональних та територіальних автомобільних дорогах.

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Також в організації рекомендують подбати про завчасну підготовку транспортного засобу до експлуатації в холодну пору року.

«Перш за все огляньте зимовий комплект шин та будьте готові їх «одягнути», коли середньодобова температура повітря сягатиме +7 градусів за Цельсієм. Шиповані шини краще підійдуть для пересування за межами міста, бо гарантують відмінне зчеплення навіть з льодом, а нешиповані - кращі на мокрому асфальтовому покритті», - пишуть на сайті Укравтодору.