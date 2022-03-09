Потребность в военной технике сейчас очень высокая. Предприятия оборонного комплекса объявляют набор специалистов по изготовлению, ремонту и обслуживанию техники.

Предприятия "Укроборонпрома" нуждаются в специалистах. Об этом сообщила пресс-служба Государственного концерна "Укроборонпром"

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Как говорится в сообщении, за тринадцать суток “Укроборонпром” передал ОВТ более чем за последние 6 месяцев. Предприятия концерна работают сверхурочно и в несколько смен, и будут делать это в дальнейшем для обеспечения ВС Украины вооружением и военной техникой.

В связи с этим возникла большая потребность в квалифицированных специалистах. Работа оплачиваемая.

Перечень профессий / специальностей, в которых нуждаются предприятия ”Укроборонпрома":

  • Токарь
  • Фрезеровщик
  • Сварщик
  • Слесарь по монтажу вооружения
  • Слесарь по монтажу электрооборудования
  • Слесарь-электромонтажник
  • Слесарь по монтажу ходовой части
  • Слесарь сборщик боевых спецмашин
  • Слесарь механо-сборочных работ
  • Механик-водитель гусеничных машин
  • Водитель-испытатель
  • Испытатель вооружения
  • Шлифовщик
  • Радиомеханик
  • Инженер-конструктор (металлообработка)
  • Инженер-технолог (металлообработка)
  • Слесарь-ремонтник (ремонт дизельных двигателей)
  • Слесарь-ремонтник (ремонт ракетно-артиллерийского вооружения)
  • Специалист по производству боеприпасов
  • Специалист по работе с ПЭВМ
  • Гальваник
  • Слесарь по ремонту оборудования и станков
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры изделий 9А330 ТОР
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РЛС П-18
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РРВ-16
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры: техники РЭБ (Р-330; р-378; СПН-30)
  • Специалист по ремонту грузовой автомобильной техники
  • Специалист по ремонту дизельных и бензиновых генераторов
  • Монтажник радиоаппаратуры
  • Авиационный техник по планеру и двигателям
  • Авиационный техник по приборам и электрооборудованию
  • Авиационный техник по радиооборудованию
  • Авиационный техник по радиооборудованию (по вооружению)
  • Испытатель баллонов
  • Вулканизаторщик
  • Дефективник авиационной техники
  • Электроэрозионист
  • Инженер-программист (по эксплуатации металлообрабатывающих станков с программным управлением)
  • Инженер технолог (АО, РЭО, АОз)
  • Инженер технолог (ЛИД)
  • Монтажник электрооборудования летательных аппаратов
  • Монтажник радио и специального оборудования летательных аппаратов
  • Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования
  • Сборщик-клепальщик
  • Слесарь изготовления и доводки деталей летательных аппаратов
  • Слесарь по ремонту агрегатов
  • Слесарь по ремонту летательных аппаратов
  • Слесарь-испытатель
  • Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов
  • Слесарь-сборщик летательных аппаратов
  • Термист
  • Штамповщик