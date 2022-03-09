Потребность в военной технике сейчас очень высокая. Предприятия оборонного комплекса объявляют набор специалистов по изготовлению, ремонту и обслуживанию техники.
Предприятия "Укроборонпрома" нуждаются в специалистах. Об этом сообщила пресс-служба Государственного концерна "Укроборонпром"
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Как говорится в сообщении, за тринадцать суток “Укроборонпром” передал ОВТ более чем за последние 6 месяцев. Предприятия концерна работают сверхурочно и в несколько смен, и будут делать это в дальнейшем для обеспечения ВС Украины вооружением и военной техникой.
В связи с этим возникла большая потребность в квалифицированных специалистах. Работа оплачиваемая.
Перечень профессий / специальностей, в которых нуждаются предприятия ”Укроборонпрома":
- Токарь
- Фрезеровщик
- Сварщик
- Слесарь по монтажу вооружения
- Слесарь по монтажу электрооборудования
- Слесарь-электромонтажник
- Слесарь по монтажу ходовой части
- Слесарь сборщик боевых спецмашин
- Слесарь механо-сборочных работ
- Механик-водитель гусеничных машин
- Водитель-испытатель
- Испытатель вооружения
- Шлифовщик
- Радиомеханик
- Инженер-конструктор (металлообработка)
- Инженер-технолог (металлообработка)
- Слесарь-ремонтник (ремонт дизельных двигателей)
- Слесарь-ремонтник (ремонт ракетно-артиллерийского вооружения)
- Специалист по производству боеприпасов
- Специалист по работе с ПЭВМ
- Гальваник
- Слесарь по ремонту оборудования и станков
- Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры изделий 9А330 ТОР
- Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РЛС П-18
- Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РРВ-16
- Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры: техники РЭБ (Р-330; р-378; СПН-30)
- Специалист по ремонту грузовой автомобильной техники
- Специалист по ремонту дизельных и бензиновых генераторов
- Монтажник радиоаппаратуры
- Авиационный техник по планеру и двигателям
- Авиационный техник по приборам и электрооборудованию
- Авиационный техник по радиооборудованию
- Авиационный техник по радиооборудованию (по вооружению)
- Испытатель баллонов
- Вулканизаторщик
- Дефективник авиационной техники
- Электроэрозионист
- Инженер-программист (по эксплуатации металлообрабатывающих станков с программным управлением)
- Инженер технолог (АО, РЭО, АОз)
- Инженер технолог (ЛИД)
- Монтажник электрооборудования летательных аппаратов
- Монтажник радио и специального оборудования летательных аппаратов
- Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования
- Сборщик-клепальщик
- Слесарь изготовления и доводки деталей летательных аппаратов
- Слесарь по ремонту агрегатов
- Слесарь по ремонту летательных аппаратов
- Слесарь-испытатель
- Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов
- Слесарь-сборщик летательных аппаратов
- Термист
- Штамповщик