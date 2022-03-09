Потребность в военной технике сейчас очень высокая. Предприятия оборонного комплекса объявляют набор специалистов по изготовлению, ремонту и обслуживанию техники.

Предприятия "Укроборонпрома" нуждаются в специалистах. Об этом сообщила пресс-служба Государственного концерна "Укроборонпром"

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Как говорится в сообщении, за тринадцать суток “Укроборонпром” передал ОВТ более чем за последние 6 месяцев. Предприятия концерна работают сверхурочно и в несколько смен, и будут делать это в дальнейшем для обеспечения ВС Украины вооружением и военной техникой.

В связи с этим возникла большая потребность в квалифицированных специалистах. Работа оплачиваемая.

Перечень профессий / специальностей, в которых нуждаются предприятия ”Укроборонпрома":