Потреба у військовий техніці зараз дуже висока. Підприємства оборонного комплексу оголошують набір спеціалістів з виготовлення, ремонту та обслуговування техніки.

Підприємства “Укроборонпрому” потребують спеціалістів. Про це повідомила пресслужба Державного концерну “Укроборонпром”

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Як йдеться у повідомленні, за тринадцять діб “Укроборонпром” передав ОВТ більше ніж за останні 6 місяців. Підприємства концерну працюють понаднормово й у кілька змін та робитимуть це надалі для забезпечення ЗС України озброєнням і військовою технікою.

У зв’язку із цим виникла велика потреба у кваліфікованих фахівцях.

Перелік професій/спеціальностей, яких потребують підприємства “Укроборонпрому”: