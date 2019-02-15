Юрист Владимир Караваев сообщил, что Укрпочта выдвигает свои условия к рассылке "писем счастья" водителям.

Введение автоматической фото фиксации нарушений Правил дорожного движения, которая регламентируется законом, который уже вступил в силу, опять натыкается на сложности. На этот раз со стороны Укрпочты.

Читайте также: Глава Нацполиции рассказал, когда заработает система фотофиксации

"На пути "писем счастья" возникла новая проблема, порожденная Укрпочтой. Мало того, что требуют 100-процентную предоплату, запрещенную бюджетной дисциплиной. Так еще и заставляют полицию распечатывать, вкладывать, заклеивать, формировать, сортировать по направлениям, составлять реестры, заполнять уведомление, привозить, отслеживать, делать запросы и вести учет о вручении. И так по каждому "письму", сообщает юрист Владимир Караваев.

Напомним, что за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, "письма счастья" будут получать не водители, допустившие нарушения, а юридические владельцы автомобилей на которых было совершено правонарушение.