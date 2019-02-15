Юрист Володимир Караваєв повідомив, що Укрпошта висуває свої умови що до розсилки "листів щастя" водіям.

Введення автоматичної фото фіксації порушень Правил дорожнього руху, що регламентується законом який вже вступив в силу, знову натикається на складності. Цього разу з боку Укрпошти.

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"На шляху "листів щастя" виникла нова проблема, породжена Укрпоштою. Мало того, що вимагають 100-відсоткову передоплату, заборонену бюджетною дисципліною. Так ще й змушують поліцію роздруковувати, вкладати, заклеювати, формувати, сортувати за напрямками, складати реєстри, заповнювати повідомлення, привозити, відстежувати, робити запити і вести облік про вручення. І так по кожному "листу", повідомляє юрист Володимир Караваєв.

Нагадаємо, що за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, "листи щастя" отримуватимуть не водії, які допустили порушення, а юридичні власники автомобілів на яких було скоєно правопорушення.