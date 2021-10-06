Большинство из них – металлолом, но можно найти и экспонаты для коллекции автостарины.

Глава “Укрпочты” Игорь Смелянский объявил о массовой распродаже старой автотехники, которая находится на балансе компании. Всего на продажу выставят более 1 600 машин, которые находятся в разных уголках Украины. Их общая стоимость – 10,6 миллиона гривен. Машины выставлены на аукцион системы Prozorro, поэтому цена может подняться.

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Какие авто продает Укрпочта?

Среди выставленных на продажу автомобилей – преимущественно советские машины, которые возили почту в украинских городах и селах. Это ЗИЛ, КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ЛАЗ, ЗАЗ, ИЖ и др. Также есть иностранные автомобили – Audi, Mercedes-Benz (правда, очень старые – 1980-90 годов выпуска). Самым старым автомобилем является ЗИЛ-ММЗ 555, выпущенный в 1968 году.

Как купить авто от Укрпочты?

Принять участие в аукционе через Prozorro могут все желающие, через брокера или биржу. Однако, к сожалению, купить какой-то один понравившийся автомобиль невозможно. Машины объединены в лоты по несколько десятков единиц. Например, в лоте начальной стоимостью 235 212 грн объединено аж 40 автомобилей, которые находятся в Мариуполе. Среди них – УАЗы, ВАЗы, “Таврия”, несколько Газелей, “Волга”, Mazda и даже автобус “Богдан”. Чтобы принять участие в аукционе, надо заплатить вступительный взнос в 10%, который в случае проигрыша в торгах возвращается. Аукцион пройдет 21 октября 2021 года.

В лоте, который находится в Запорожье, сразу 80 автомобилей, примерно такого же ассортимента и в похожем состоянии.

В описании автомобилей указано их техническое состояние, и большинство агрегатов изношены на 90 – 100%. Таким образом, продается фактически металлолом. Впрочем, среди автоколлекционеров ценятся авто специального назначения, например, почтовые машины. Особенно если они были выпущены малыми сериями. Поэтому любители ретроавто могут найти в этих лотах интересные для них экземпляры.