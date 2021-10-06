Більшість з них – металобрухт, але можна знайти й експонати для колекції автостаровини.

Очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський оголосив про масовий розпродаж старої автотехніки, яка знаходиться на балансі компанії. Загалом на продаж виставлять понад 1600 машин, які знаходяться в різних куточках України. Їх загальна вартість – 10,6 мільйонів гривень. Машини виставлені на аукціон системи Prozorro, тож ціна може піднятись.

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Які авто продає Укрпошта?

Серед виставлених на продаж автомобілів – переважно радянські машини, які возили пошту в українських містах та селах. Це ЗІЛ, КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ЛАЗ BMW, ЗАЗ, ІЖ тощо. Також є іноземні автомобілі – Audi, Mercedes-Benz (щоправда, дуже старі – 1980-90 років випуску). Найстаршим автомобілем є ЗІЛ-ММЗ 555, випущений в 1968 році.

Як купити авто від Укрпошти?

Взяти участь в аукціоні через Prozorro можуть всі бажаючі, через брокера чи біржу. Однак, на жаль, купити якийсь один вподобаний автомобіль неможливо. Машини об'єднані в лоти по кілька десятків одиниць. Наприклад, в лоті початковою вартістю 235 212 грн об'єднано аж 40 автомобілів, які знаходяться в Маріуполі. Серед них – УАЗи, ВАЗи, "Таврія", кілька Газелей, "Волга", Mazda і навіть автобус "Богдан". Щоб взяти участь в аукціоні, треба заплатити вступний внесок в 10%, який у випадку програшу в торгах повертається. Аукціон пройде 21 жовтня 2021 року.

В лоті, який знаходиться у Запоріжжі, одразу 80 автомобілів, приблизна такого ж асортименту та в подібному стані.

В описі автомобілів вказано їх технічний стан, і більшість агрегатів зношені на 90-100%. Таким чином, продається фактично металобрухт. Втім, серед автоколекціонерів ціняться авто спеціального призначення, наприклад, поштові машини. Особливо якщо вони були випущені малими серіями. Тому любителі ретроавто можуть знайти в цих лотах цікаві для них екземпляри.