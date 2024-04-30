Распродажа старых автомобилей инициирована для того, чтобы выручить средства на обновление автопарка. Раритеты будут продавать крупными партиями.

Укрпочта продает машины, чтобы собрать средства на обновление своего автопарка. "Распродажу нашего ретро автопарка мы готовили еще до полномасштабного вторжения, но оформление немного затянулось", — сообщил CEO в Укрпочта Игорь Смелянский на своей странице в соцсети.

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На Prozorro.Продажи Укрпочта выставила 531 авто, в основном 90-х и 2000-х годов. Это авто как иностранного, так и отечественного производства (Hyundai, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz, МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ и другие). Все будет продаваться лотами от 9 до 134 единиц по региональному критерию (то есть лоты есть по всей стране) стоимостью от 42 тысяч до 1,1 млн грн за лот.

"А для тех, кто не успеет приобрести на этот раз или проигрывает в аукционе, уже готовим следующую партию, которая скоро также будет выставлена на продажу", — обещает Игорь Смелянский.