Розпродаж старих автівок ініційовано для того, аби виручити кошти на оновлення автопарку. Раритети продаватимуть великим партіями.

Укрпошта продає автівки, щоб зібрати кошти на оновлення свого автопарку. «Розпродаж нашого ретро автопарку ми готували ще до повномасштабного вторгнення, але оформлення трохи затягнулось», - повідомив CEO в Укрпошта Ігор Смілянський на своїй сторінці у соцмережі.

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На Prozorro.Продажі Укрпошта виставила 531 авто, здебільшого 90-х та 2000-х років. Це авто як іноземного, так і вітчизняного виробництва (Hyundai, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz, МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗІЛ та інші). Все продаватиметься лотами від 9 до 134 одиниць за регіональним критерієм (тобто лоти є по всій країні) вартістю від 42 тисяч до 1,1 млн грн за лот.

«А для тих, хто не встигне придбати цього разу або програє в аукціоні, вже готуємо наступну партію, яка скоро також буде виставлена на продаж», - обіцяє Ігор Смілянський.