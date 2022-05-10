Укртрансбезопасность принимает меры для обеспечения беспрепятственного проезда перевозчиков топлива в Республику Польша.
“Водителям транспортных средств, у которых возникают проблемы с пересечением границы, просьба немедленно сообщить об этом на линию информационной поддержки перевозчиков”, – сказано в сообщении Укртрансбезопасности.
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Оператору необходимо сообщить Укртрансбезопасности:
- номер телефона водителя;
- ЕГРПОУ и название автомобильного перевозчика;
- номер тягача;
- номер полуприцепа/прицепа.
“В случае необходимости, перевозчики, у которых возникли трудности с пересечением границы, будут обеспечены соответствующими разрешениями”, – уверяют в госструктуре.