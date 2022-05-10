Укртрансбезпека вживає заходів для забезпечення безперешкодного проїзду перевізників пального до Республіки Польща.

“Водіям транспортних засобів, у яких виникають проблеми із перетином кордону, прохання негайно повідомити про це на лінію інформаційної підтримки перевізників”, – сказану у повідомленні Укртрансбезпеки.

Читайте також: Укртрансбезпека відзвітувала про перші штрафи з початку війни

Оператору Укртрансбезпеки необхідно повідомити:

номер телефону водія;

ЄДРПОУ та назву автомобільного перевізника;

номер тягача;

номер напівпричепа/причепа.

“У разі необхідності, перевізники, у яких виникли труднощі з перетином кордону, будуть забезпечені відповідними дозволами”, – запевняють у держструктурі.