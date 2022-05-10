Укртрансбезпека вживає заходів для забезпечення безперешкодного проїзду перевізників пального до Республіки Польща.

“Водіям транспортних засобів, у яких виникають проблеми із перетином кордону, прохання негайно повідомити про це на лінію інформаційної підтримки перевізників”, – сказану у повідомленні Укртрансбезпеки.

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Оператору Укртрансбезпеки необхідно повідомити:

  • номер телефону водія;
  • ЄДРПОУ та назву автомобільного перевізника;
  • номер тягача;
  • номер напівпричепа/причепа.

“У разі необхідності, перевізники, у яких виникли труднощі з перетином кордону, будуть забезпечені відповідними дозволами”, – запевняють у держструктурі.