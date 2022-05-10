Укртрансбезпека вживає заходів для забезпечення безперешкодного проїзду перевізників пального до Республіки Польща.
“Водіям транспортних засобів, у яких виникають проблеми із перетином кордону, прохання негайно повідомити про це на лінію інформаційної підтримки перевізників”, – сказану у повідомленні Укртрансбезпеки.
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Оператору Укртрансбезпеки необхідно повідомити:
- номер телефону водія;
- ЄДРПОУ та назву автомобільного перевізника;
- номер тягача;
- номер напівпричепа/причепа.
“У разі необхідності, перевізники, у яких виникли труднощі з перетином кордону, будуть забезпечені відповідними дозволами”, – запевняють у держструктурі.