Чтобы компенсировать расходы связанные с выплатой штрафов автопарки могут инициировать повышение цен на проезд.

Укртрансбезопасость совместно с МВД, Нацполицией, ДФС и государственными администрациями провела комплекс мероприятий по предупреждению аварийности – "Автобус-2021".

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В течение месяца, с 14 июня по 14 июля 2021 года, Укртрансбезопасностью совместно с подразделениями Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Государственной фискальной службы и представителями местных администраций был проведен комплекс профилактических мероприятий на пассажирском автомобильном транспорте “Автобус-2021”

Сформированные мобильные группы проводили рейдовые проверки на маршрутах движения автобусов относительно:

технического состояния ТС;

обязательного проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей;

выполнение требований по соблюдению режима труда и отдыха водителями автобусов.

За период проведения кампании "Автобус-2021" осуществлено: