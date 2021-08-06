Чтобы компенсировать расходы связанные с выплатой штрафов автопарки могут инициировать повышение цен на проезд.
Укртрансбезопасость совместно с МВД, Нацполицией, ДФС и государственными администрациями провела комплекс мероприятий по предупреждению аварийности – "Автобус-2021".
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В течение месяца, с 14 июня по 14 июля 2021 года, Укртрансбезопасностью совместно с подразделениями Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Государственной фискальной службы и представителями местных администраций был проведен комплекс профилактических мероприятий на пассажирском автомобильном транспорте “Автобус-2021”
Сформированные мобильные группы проводили рейдовые проверки на маршрутах движения автобусов относительно:
- технического состояния ТС;
- обязательного проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей;
- выполнение требований по соблюдению режима труда и отдыха водителями автобусов.
За период проведения кампании "Автобус-2021" осуществлено:
- 534 проверки и выявлено 2146 фактов нарушения законодательства;
- составлено 2382 актов и предписаний;
- вынесено 1391 постановлений о применении штрафов на общую сумму 2 138 тысячи грн.