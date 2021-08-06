Аби компенсувати витрати пов’язані з виплатою штрафів автопарки можуть ініціювати підвищення цін на проїзд.

Укртрансбезпека спільно з МВС, Нацполом, ДФС та державними адміністраціями провела комплекс заходів з попередження аварійності - "Автобус - 2021".

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Протягом місяця, з 14 червня по 14 липня 2021 року, Укртрансбезпекою спільно з підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної фіскальної служби та представниками місцевих адміністрацій було проведено комплекс профілактичних заходів на пасажирському автомобільному транспорті “Автобус – 2021”

Сформовані мобільні групи проводили рейдові перевірки на маршрутах руху автобусів щодо:

технічного стану ТЗ;

обов’язкового проведення передрейсових медичних оглядів водіїв;

виконання вимог щодо дотримання режиму праці та відпочинку водіями автобусів.

За період проведення кампанії "Автобус - 2021" здійснено: