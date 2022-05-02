С момента широкомасштабного вторжения РФ вагонами-автомобилевозами УЗ перевезла 1 135 автомобилей.

Самыми популярными направлениями стали маршруты Киев – Львов и обратно (им перевезли 419 и 235 автомобилей соответственно) и Днепр – Львов и обратно (в этом направлении перевезли 202 и 114 автомобилей соответственно), – рассказали в УЗ.

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В настоящее время вагоны-автомобилевозы курсируют на маршрутах между Киев – Львов, Днепр – Львов, Харьков – Львов и Львов – Одесса. Заказать услугу можно в кассах вокзалов.