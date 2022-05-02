З моменту широкомасштабного вторгнення РФ вагонами-автомобілевозами УЗ перевезла 1135 автомобілів.

“Найпопулярнішими напрямками стали маршрути Київ – Львів та назад (їм перевезли 419 та 235 автомобілів відповідно) та Дніпро – Львів та назад (в цьому напрямку перевезли 202 та 114 автомобілів відповідно)”, – розповіли в УЗ.

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В даний час вагони-автомобілевози курсують на маршрутах між Київ – Львів, Дніпро – Львів, Харків – Львів та Львів – Одеса. Замовити послугу можна у касах вокзалів.