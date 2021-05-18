За три месяца, с начала восстановления курсирования автомобилевозов, осуществлено уже 160 рейсов и перевезено 600 автомобилей.

"Укрзализныця" продолжает восстановление прохождения специальных вагонов-автомобилевозов. К перечню добавился еще один вагон-автомобилевоз в составе поезда № 53/54 Днепр – Одесса с курсированием один раз в 4 дня.

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Отмечается, что сегодня вагоны-автомобилевозы курсируют в составе таких поездов: №7/8 Харьков – Одесса, №11/12 Одесса – Львов, №15/16 Харьков – Рахов (во Львов), №17/18 Харьков – Ужгород (во Львов), №41/42 Днепр – Трускавец (во Львов), №49/50 Киев – Трускавец (во Львов), №53/54 Днепр – Одесса.

Также сообщается, что за три месяца, с начала возобновления курсирования автомобилевозов, осуществлено 160 рейсов, которыми перевезено 600 автомобилей.

"Пользуясь этой услугой и выбирая железную дорогу вместо поездки на автомобиле, можно значительно сэкономить на топливе, уменьшить выбросы в атмосферу, а также провести время в пути с пользой или отдохнуть с комфортом", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

Напомним, что "Укрзализныця" начала восстановления курсирования вагонов-автомобилевозов в марте текущего года.