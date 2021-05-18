За три місяці, з початку відновлення курсування автомобілевозів, здійснено вже 160 рейсів і перевезено 600 автомобілів.

"Укрзалізниця" продовжує відновлення проходження спеціальних вагонів-автомобілевозів. До переліку додався ще один вагон-автомобілевоз в складі поїзда № 53/54 Дніпро-Одеса з курсуванням один раз в 4 дні.

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Відзначається, що сьогодні вагони-автомобілевози курсують в складі таких поїздів: №7 / 8 Харків-Одеса, №11 / 12 Одеса-Львів; №15 / 16 Харків-Рахів (до Львова); №17 / 18 Харків-Ужгород (до Львова); №41 / 42 Дніпро-Трускавець (до Львова); №49 / 50 Київ-Трускавець (до Львова); №53 / 54 Дніпро-Одеса.

Також повідомляється, що за три місяці, з початку відновлення курсування автомобілевозів, здійснено 160 рейсів, якими перевезено 600 автомобілів.

"Користуючись цією послугою і вибираючи залізницю замість поїздки на автомобілі, можна значно заощадити на паливі, зменшити викиди в атмосферу, а також провести час у дорозі з користю або відпочити з комфортом", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" почала відновлення курсування вагонів-автомобілевозів в березні поточного року.