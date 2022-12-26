Государственное предприятие заблокировало казахстанские цистерны, в которых перевозили автомобильный газ. Если ситуация не изменится с поставкой этого вида топлива, могут возникнуть существенные проблемы.

Органы «Укрзализныци» начали истребовать от арендаторов казахстанских цистерн оформление временного ввоза вагонов. Из-за нелогичности и частичной невозможности оформления документа, требующего УЗ, движение большого количества вагонов остается заблокированным. Об этом сообщили операторы рынка. Речь идет о вагонах казахских владельцев, которые на 24 февраля находились в Украине.

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«ГИОЦ (Главный информационно-вычислительный центр УЗ – эк.) без временного ввоза УЗ просто не ставит арендные иностранные вагоны в работу», – говорит трейдер из Киева.

Импортер из Харькова обращает внимание на другой нюанс: требование оформлять временный ввоз и для вагонов, задействованных в импортных операциях. «Этот парк ездит за газом в Польшу, Молдову, Румынию, то есть в каботажных перевозках не участвует. Так нам, значит, на каждый рейс нужно оформлять временный вывоз, а по возвращении – временный ввоз. Это нонсенс», – отмечает трейдер.

Оформление временного ввоза в месяц стоит 3% таможенных платежей при импорте техники. Фактически это плата, предусмотренная оперированием иностранной техникой на территории Украины. Впрочем, для вагонов, которые, как и до войны, постоянно находятся в режиме транзита, требование неадекватно, считают участники рынка.

После начала полномасштабного вторжения в Украину находилось около 400 цистерн, которые были задействованы в поставках газа производства американо-казахстанского «Тенгизшевройла» (ТШО) и принадлежащих казахстанским логистическим компаниям. В апреле-мае 2022 г. ряд украинских контрагентов ТШО договорились с компанией об аренде этого парка, чтобы не возвращать его в Казахстан.

Привлечение казахстанских цистерн к импорту газа помогло ускорить темпы наполнения рынка в апреле-августе 2022 г.. По словам украинских трейдеров, блокировка вагонов сегодня уже привела к существенным сбоям в организации перевозок сжиженного газа из-за западной границы и крайне негативно сказалось на компании.