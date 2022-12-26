Державне підприємство заблокувало казахстанські цистерни, у яких перевозили автомобільний газ. Якщо ситуація не зміниться, з постачанням цього виду пального можуть виникнути суттєві проблеми.

Органи «Укрзалізниці» почали витребовувати від орендаторів казахстанських цистерн оформлення тимчасового ввезення вагонів. Через нелогічність і часткову неможливість оформлення документа, який вимагає УЗ, рух великої кількості вагонів лишається заблокованим. Про це enkorr повідомили оператори ринку. Йдеться про вагони казахських власників, що станом на 24 лютого перебували в Україні.

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«ГІОЦ (Головний інформаційно-обчислювальний центр УЗ – еk.) без тимчасового ввезення УЗ просто не ставить орендні іноземні вагони у роботу», – каже трейдер з Києва.

Імпортер з Харкова звертає увагу на інший нюанс: вимога оформлювати тимчасове ввезення ставиться і для вагонів, які задіяні в імпортних операціях. «Цей парк їздить за газом у Польщу, Молдову, Румунію, тобто у каботажних перевезеннях участі не бере. То нам, виходить, на кожен рейс треба оформлювати тимчасове вивезення, а після повернення – тимчасове ввезення. Це нонсенс», – зазначає трейдер.

Оформлення тимчасового ввезення на місяць коштує 3% від митних платежів при імпорті техніки. Фактично це плата, передбачена за оперування іноземною технікою на території України. Втім, для вагонів, що як і до війни постійно перебувають у режимі транзиту, вимога неадекватна, вважають учасники ринку.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні перебувало приблизно 400 цистерн, які було задіяно у постачаннях газу виробництва американсько-казахстанського «Тенгізшевройлу» (ТШО) і які належать казахстанським логістичним компаніям. У квітні-травні 2022 р. низка українських контрагентів ТШО домовилася з компанією про оренду цього парку, аби не повертати його у Казахстан.

Залучення казахстанських цистерн до імпорту газу допомогло пришвидшити темпи наповнення ринку у квітні-серпні 2022 р.. Зі слів українських трейдерів, блокування вагонів сьогодні вже призвело до суттєвих збоїв в організації перевезень скрапленого газу через західний кордон і вкрай негативно позначилося на відносинах із західними компаніями.