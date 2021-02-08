Родстер с потрясающим дизайном был создан ателье Carrozzeria Touring в 2016 году. Таких машин было собрано лишь семь и одна из них, под номером 07, сейчас продается.

Alfa Romeo Disco Volante от кузовного ателье Carrozzeria Touring был представлен на автосалоне в Женеве в 2013 году, создан на основе Alfa Romeo 8C. А еще через три года там же в Швейцарии дебютировал Alfa Romeo Disco Volante Spyder, уже на основе родстера.

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Carrozzeria Touring – кузовная мастерская, которая в 1950-годах помогла Alfa Romeo создать пару концептов под названием Disco Volante (“летающая тарелка”) на основе простенькой Alfa Romeo 1900. Шестьдесят лет спустя в ателье вспомнили об этом проекте и решили воссоздать его в современном виде. Коллективу Carrozzeria Touring на создание этого автомобиля ушло 4000 человеческих часов и 6 месяцев.

Основой для Disco Volante Spyder стал компактный суперкар Alfa Romeo 8C Spider, оснащенный 4,7-литровым мотором V8 Ferrari. Двигатель, расположенный спереди, но ближе к центру машины, обеспечивает производительность в 450 лошадиных сил, ускорение до сотни за 4,2 секунды и максимальную скорость в 290 километров в час. Двухдверка имеет кузов типа тарга – крыша машины снимается.

Сейчас Alfa Romeo Disco Volante Spyder с серийным номером 07 выставлен на продажу на сайте Auxietreschmidt. Продавец указывает, что машина была выпущена в 2017 году и имеет пробег в 3500 километров. Стоимость автомобиля не указана, однако будет недешевой. Обычных Alfa Romeo 8C было выпущено лишь 1000 единиц и каждый из них стоит сегодня не менее 300 тысяч долларов, а машины от Carrozzeria Touring, по неофициальным данным, стоят не менее полумиллиона долларов.

Фото: Alfa Romeo Disco Volante Spyder от Carrozzeria Touring / Motor1/Auxietreschmidt