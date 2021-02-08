Родстер з приголомшливим дизайном був створений ательє Carrozzeria Touring у 2016 році. Таких машин було зібрано лише сім і одна з них, під номером 07, зараз продається.

Alfa Romeo Disco Volante від кузовного ательє Carrozzeria Touring був представлений на автосалоні в Женеві у 2013 році, створений на основі Alfa Romeo 8C. А ще через три роки там же в Швейцарії дебютував Alfa Romeo Disco Volante Spyder, вже на основі родстера.

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Carrozzeria Touring – кузовна майстерня, яка у 1950-роках допомогла Alfa Romeo створити пару концептів під назвою Disco Volante (“літаюча тарілка”) на основі простенької Alfa Romeo 1900. Шістдесят років потому в ательє згадали про цей проект та вирішили відтворити його в сучасному вигляді. Колективу Carrozzeria Touring на створення цього автомобіля знадобилося 4000 людських годин та 6 місяців.

Основою для Disco Volante Spyder став компактний суперкар Alfa Romeo 8C Spider, оснащений 4,7-літровим мотором V8 Ferrari. Двигун, розміщений спереду, але ближче до центру машини, забезпечує продуктивність у 450 кінських сил, прискорення до сотні за 4,2 секунди і максимальну швидкість у 290 кілометрів на годину. Дводверка має кузов типу тарга – дах машини знімається.

Наразі Alfa Romeo Disco Volante Spyder із серійним номером 07 виставлений на продаж на сайті Auxietreschmidt. Продавець вказує, що машина була випущена у 2017 році і має пробіг у 3500 кілометрів. Вартість автомобіля не вказана, однак буде недешевою. Звичайних Alfa Romeo 8C було випущено лише 1000 одиниць і кожен з них коштує сьогодні не менше 300 тисяч доларів, а машини від Carrozzeria Touring, за неофіційними данними, коштують не менше півмільйона доларів.

Фото: Alfa Romeo Disco Volante Spyder від Carrozzeria Touring / Motor1/Auxietreschmidt