В социальной сети и на специализированных ресурсах появились сведения о перелицованном украинскими умельцами армейском вездеходе HMMWV, из которого сделали бронированный автомобиль для эвакуации раненых.

Переделанная машина передана для морских пехотинцев и уже введена в эксплуатацию по новой "специальности". Ее разработали в рамках проекта "Кабул" и построили на ходовой базе внедорожника HMMWV инженеры из команды Iron Nuts.

Несмотря на добавленное наращивание двухслойного бронирования из стали Hardox 500, украинские умельцы вписались в нагрузках на ось и паспортные характеристики по массе транспортного средства. Как отмечают на своей странице эксперты ОО "Украинский милитарный центр", этому поспособствовало то, что автомобиль в заводском исполнении идет с конвейера с усиленной задней осью. Ее устанавливают специально для использования техники под перевозку тяжелых грузов.

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Также добавили бронестекло, изнутри салон обшили кевларовым полотном. Это вместе с бронированием усилило уровень безопасности экипажа и пассажиров – достигнуто надежной защиты от пуль калибра 7,62 мм и обломков гранат и мин.

Морские пехотинцы уже оценили настоящий потенциал эвакуационного автомобиля. Фото: Iron Nuts

Правда, от переделки внешний вид претерпел некоторые изменения. Бронированная капсула кабины и кузова салона несколько отличается от оригинального образца. Однако капотная часть, радиаторная зона, блок передних фар и габаритов остались почти оригинальными.

Крыша закабинной части получилась немного повышенной, но это позволяет полустоя выполнять определенные медицинские манипуляции при сопровождении раненых.

Салон рассчитан на эвакуацию двух раненых, которых размещают на носилках вдоль левого и правого бортов, по центру установлено низкое сиденье для парамедика, который сопровождает раненых с передовой. Фото: Iron Nuts

При необходимости в салоне можно перевозить сидячих раненых – по три человека с каждой стороны плюс сопровождающий медик по центру (3+3+1). Передний ряд остался неизменным. Условия спартанские, но для эвакуационного автомобиля переднего края не до комфорта – как говорят, не до жиру.

Немного брутальный, немного спартанский, но для переднего края это именно то, что нужно. Фото: Iron Nuts

Моторная комплектация, трансмиссия оригинальные. Здесь всё тот же полный привод, 215-сильный двигатель и 41-сантиметровый клиренс, что даже на 5 см больше чем у тяжёлого грузового автомобиля КрАЗ-255.