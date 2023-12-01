В соціальній мережі та на спеціалізованих ресурсах з’явилися відомості про перелицьований українськими умільцями армійський всюдихід HMMWV, з якого зробили броньований автомобіль для евакуації поранених.

Перероблена машина передана для морських піхотинців і вже введена в експлуатацію за новою "спеціальністю". Її розробили в рамках проєкту "Кабул" та збудували на ходовій базі позашляховика HMMWV інженери із команди Iron Nuts.

Попри додане нарощування двошарового бронювання зі сталі Hardox 500, українські умільці вписалися у навантаженнях на вісь та паспортні характеристики за масою транспортного засобу. Як зазначають на своїй сторінці експерти ГО "Український мілітарний центр", цьому посприяло те, що автомобіль у заводському виконанні йде з конвеєра з посиленою задньою віссю. Її встановлюють спеціально для використання техніки під перевезення важких вантажів.

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Також додали бронескло, зсередини салон обшили кевларовим полотном. Це разом з бронюванням посилило рівень безпеки екіпажу та пасажирів – досягнуто надійного захисту від куль калібру 7,62 мм та уламків гранат і мін.

Морські піхотинці вже оцінили справжній потенціал евакуаційного автомобіля. Фото: Iron Nuts

Щоправда, від перероблення зовнішній вигляд зазнав деяких змін. Броньована капсула кабіни та кузова салону дещо відрізняється від оригінального зразка. Однак капотна частина, радіаторна зона, блок передніх фар та габаритів лишилися майже оригінальними.

Дах закабінної частини вийшов дещо підвищеним, але це дозволило напівстоячи виконувати певні медичні маніпуляції при супроводі поранених.

Салон розрахований на евакуацію двох поранених, яких розміщують на ношах повздовж лівого та правого бортів, по центру встановлено низьке сидіння для парамедика, який супроводжує поранених з передової. Фото: Iron Nuts

При потребі в салоні можна перевозити сидячих поранених – по три людини з кожного боку плюс супровідний медик по центру (3+3+1). Передній ряд лишився незмінним. Умови спартанські, але для евакуаційного автомобіля переднього краю не до комфорту – як кажуть, не до жиру…

Трохи брутальний, трохи спартанський, але для переднього краю це саме те, що потрібно. Фото: Iron Nuts

Моторна комплектація, трансмісія оригінальні. Тут все той же повний привід, 215-сильний двигун і 41-сантиметровий кліренс, що навіть на 5 см більше ніж у важкого вантажного автомобіля КрАЗ-255.