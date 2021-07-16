Американцы часто используют старые Chevrolet C-серии для строительства драгстеров, однако владелец этого Chevrolet C10 решил пойти другим путем. Водным.

Изюминку проекту придает то, что пикап полностью сохранил оригинальные формы, даже колеса остались на месте.

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Автором этого творения является умелец по прозвищу Farmtruck. Он уже не первый раз создает что-то необычное на основе пикапов Chevrolet, но на этот раз проект оказался поистине экстраординарным. Вместо того чтобы “прокачивать” мотор машины турбинами, прямотоком и закисью азота, владелец пикапа соединил его с основой лодки.

Под кузовом пикапа размещено пару понтонов, а сзади установлен водометный двигатель, построенный на основе автомобильного мотора V8.

Farmtruck и его партнер AZN поделились видео с автомобилем-лодкой на своем канале, а сам шедевр инженерии привезли к пожарной станции в городе Оклахома и выставили напоказ, чтобы все желающие могли увидеть его.