Американці часто використовують старі Chevrolet C-серії для будівництва драгстерів, однак власник цього Chevrolet C10 вирішив піти іншим шляхом. Водним.

Родзинки проєкту додає те, що пікап повністю зберіг оригінальні форми, навіть колеса залишились на місці.

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Автором цього творіння є умілець на прізвисько Farmtruck. Він вже не вперше створює щось незвичайне на основі пікапів Chevrolet, але цього разу проєкт виявився справді екстраординарним. Замість того, щоб “прокачувати” мотор машини турбінами, прямотоком та закисом азоту, власник пікапа з’єднав його з основою човна.

Під кузовом пікапа розміщено пару понтонів, а ззаду встановлено водометний двигун, збудований на основі автомобільного мотора V8.

Farmtruck та його партнер AZN поділились відео з автомобілем-човном на своєму каналі, а сам шедевр інженерії привезли до пожежної станції в місті Оклахома та виставили напоказ, щоб усі охочі могли побачити його.